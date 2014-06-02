Ik kijk zo uit naar morgen.
Ik kijk zo uit naar morgen.
I'd rather be smacked in the face by success than tickled weirdly by failure.
Lets do this apen en aapjes
Nee, masterbro, nee.
I'd rather be smacked in the face by success than tickled weirdly by failure.
Morgen wordt mijn meest ontspannen dag van de maand.
I'd rather be smacked in the face by success than tickled weirdly by failure.
Lets do this apen en aapjes
Eigenlijk begint het straks al.
I'd rather be smacked in the face by success than tickled weirdly by failure.
هلت مرازيم السحاب
من الشعر بعد الغياب
يا ضامي الشوق البعيد
لا يتعبك ، طرد السراب
أبشر بعزك و أحتزم !
دن القلم لي و أستلم
العز و المجد التليد
يقدح على نار و علم ..
مدهالنا ، روس القمم
ولشعر في راسي وسم
واللي ما يعجبه الجديد
على شحم على شحم ..
يا مرحبا ترحيبتن ..
همالها ديم المزن
طرق على طرق القصيد
يآقف على قاف و وزن
عند الكفو وجه السعد
فالح على حسب الوعد
الشامخ ، الحر العنيد ..
بـ الطايله على العهد
شيخً على الطيب ارتكى
و المجد في ، فعله حكى
ايييه الوحيد ايييه الوحيد
صـك المعالي يملكـه !
و قـرم اليمـين أبو رجـاء
فـيّ ً على طويق و إجـاء
ما خاب بالوقت الشديد
اللـي على ، بشته لجاء
يا منوخين ركابكم
اهلاً مدد هلا بكم
مازاد بالاعياد عيد
الا شرف حضوركم
ويلان ويلان الفخر
ويلان ويلان السطر
كانك تبي العلم الاكيد
بالمختصر بالمختصر
نطرب على الدحه نشوش
تكسر ( بيارقنا ) الجيوش
ناخد على الكيف و نبيد !
من الممالك و العروش
ساده على الساده نسود
سقم العدا ستر العنود
يالوايلي ( عزك ) عتيد
أرقى سنود أرقى سنود
حنا عنزه ضيم الحريب
حنا سعد عين القريب
و دخـيلنا بـ دم الوريد ..
نفداه من ضيم الغريب
حكآم و ملـوك البرى
ويلان أسود ، الشرى
نبقى على مجداً عميد
مهمآ جرى ، مهمآ جرى
اهلاً هلا اهلاً هلا ..
بخيالة الجدعاء على
المسك والعود الفريد
مليون حي و مسهلا
اييه خمشه سم الكبود
محداً على ربعي يزود
حريبنا الكايد أكييييد
نهايته بين اللحود ... !
ذربان و الطوله سنام
بين الثريا و الغمام
سيوفنا تفل الحديد
بالفعل ما هو بالكلام
في حفل يبقى من لفاه
تـاجً يتوج ، من دعـآه ...
بالوقت و اليوم السعيد
ليلة فرح عبدالاله ...
Lets do this apen en aapjes