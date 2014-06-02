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Uit het oog verloren (DATING)
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Verhalen

Oh

  1. Vandaag 09:45 #1
    Toa
    Girl from the South
    Reacties
    1.397
    02-06-2014

    MVC Premium MVC Premium

    Oh

    Ik kijk zo uit naar morgen.

    I'd rather be smacked in the face by success than tickled weirdly by failure.

    Citeer Citeer  Naar boven 
  3. Vandaag 09:50 #2
    masterbro2000
    Goku!
    Reacties
    568
    13-10-2017




    https://www.youtube.com/watch?v=pyCQ...8%A8Abo_y3gopl
    Lets do this apen en aapjes
    Citeer Citeer  Naar boven 
  4. Vandaag 09:54 #3
    Toa
    Girl from the South
    Reacties
    1.397
    02-06-2014

    MVC Premium MVC Premium
    Nee, masterbro, nee.

    I'd rather be smacked in the face by success than tickled weirdly by failure.

    Citeer Citeer  Naar boven 
  5. Vandaag 09:55 #4
    Toa
    Girl from the South
    Reacties
    1.397
    02-06-2014

    MVC Premium MVC Premium
    Morgen wordt mijn meest ontspannen dag van de maand.

    I'd rather be smacked in the face by success than tickled weirdly by failure.

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  7. Vandaag 09:55 #5
    masterbro2000
    Goku!
    Reacties
    568
    13-10-2017



    https://www.youtube.com/watch?v=xcuv...80%D9%87SjhHDI
    Lets do this apen en aapjes
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  8. Vandaag 09:56 #6
    Toa
    Girl from the South
    Reacties
    1.397
    02-06-2014

    MVC Premium MVC Premium
    Eigenlijk begint het straks al.

    I'd rather be smacked in the face by success than tickled weirdly by failure.

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  9. Vandaag 09:56 #7
    masterbro2000
    Goku!
    Reacties
    568
    13-10-2017


    هلت مرازيم السحاب
    من الشعر بعد الغياب

    يا ضامي الشوق البعيد
    لا يتعبك ، طرد السراب

    أبشر بعزك و أحتزم !
    دن القلم لي و أستلم

    العز و المجد التليد
    يقدح على نار و علم ..

    مدهالنا ، روس القمم
    ولشعر في راسي وسم

    واللي ما يعجبه الجديد
    على شحم على شحم ..

    يا مرحبا ترحيبتن ..
    همالها ديم المزن

    طرق على طرق القصيد
    يآقف على قاف و وزن

    عند الكفو وجه السعد
    فالح على حسب الوعد

    الشامخ ، الحر العنيد ..
    بـ الطايله على العهد

    شيخً على الطيب ارتكى
    و المجد في ، فعله حكى

    ايييه الوحيد ايييه الوحيد
    صـك المعالي يملكـه !

    و قـرم اليمـين أبو رجـاء
    فـيّ ً على طويق و إجـاء

    ما خاب بالوقت الشديد
    اللـي على ، بشته لجاء

    يا منوخين ركابكم
    اهلاً مدد هلا بكم

    مازاد بالاعياد عيد
    الا شرف حضوركم

    ويلان ويلان الفخر
    ويلان ويلان السطر

    كانك تبي العلم الاكيد
    بالمختصر بالمختصر

    نطرب على الدحه نشوش
    تكسر ( بيارقنا ) الجيوش

    ناخد على الكيف و نبيد !
    من الممالك و العروش

    ساده على الساده نسود
    سقم العدا ستر العنود

    يالوايلي ( عزك ) عتيد
    أرقى سنود أرقى سنود

    حنا عنزه ضيم الحريب
    حنا سعد عين القريب

    و دخـيلنا بـ دم الوريد ..
    نفداه من ضيم الغريب

    حكآم و ملـوك البرى
    ويلان أسود ، الشرى

    نبقى على مجداً عميد
    مهمآ جرى ، مهمآ جرى

    اهلاً هلا اهلاً هلا ..
    بخيالة الجدعاء على

    المسك والعود الفريد
    مليون حي و مسهلا

    اييه خمشه سم الكبود
    محداً على ربعي يزود

    حريبنا الكايد أكييييد
    نهايته بين اللحود ... !

    ذربان و الطوله سنام
    بين الثريا و الغمام

    سيوفنا تفل الحديد
    بالفعل ما هو بالكلام

    في حفل يبقى من لفاه
    تـاجً يتوج ، من دعـآه ...

    بالوقت و اليوم السعيد
    ليلة فرح عبدالاله ...
    Lets do this apen en aapjes
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  11. Vandaag 10:51 #8
    Athlete.
    1017
    Reacties
    286
    12-12-2019

    Ewa slavin van Mouta
    Im from Atlanta Zone 6
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