Allah kun je niet beperken tot 99 Namen. Hij heeft meer Namen en sommige Namen zijn alleen bij Hem bekend.



De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft daarom gezegd: “Er is niemand die door verdriet en bezorgdheid getroffen wordt en zegt “O Allah, Ik ben Uw dienaar, de zoon van Uw dienaar, de zoon van Uw dienares. Mijn lot is in Uw handen. Uw oordeel over mij is zeker. Gerechtigheid over mij berust op Uw bevel. Ik vraag U bij iedere Naam die U voor Uzelf heeft genomen, geopenbaard in Uw Boek, of die U aan Uw schepselen onderwezen heeft, of datgene wat U in de kennis van het onwaarneembare heeft gelaten om de Koran de bron van mijn hart, het licht van mijn borst, de verlosser van mijn verdriet en de ontheffer van mijn wanhoop te laten zijn,” of Allah neemt zijn verdriet en bezorgdheid weg en vervangt het door blijdschap.”



De hadith van 99 Namen betekent dat het voldoende is om 99 te leren.



