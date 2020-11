Politica Vlaams Belang trekt dirndl aan en legt bloemen bij graf SS’er

“Juffrouw Neefs had niet de bedoeling een statement te maken of om mensen te kwetsen.”

Het Vlaams Belang-raadslid Carrera Neefs heeft woensdag bloemen gelegd bij het graf van de Nederlandse SS’er Willem Heubel, meldt Het Laatste Nieuws. Ze had voor de gelegenheid een dirndl aangetrokken, zo blijkt uit de foto’s die het raadslid uit Wuustwezel zelf op sociale media plaatste.“Tijdens de oorlog zijn er meerdere kanten en de winnaar schrijft het grootste verhaal”, schrijft het raadslid bij de foto’s. Neefs, die ook lid is van de ultrarechtse organisatie Schild en Vrienden, wil geen toelichting geven op haar actie. Het rechts-radicale Vlaams Belang reageert bij monde van partijwoordvoerder Jonas Naeyaert wel, zij het slechts summier:Het Vlaams Belang blijft een magneet voor neonazi’s. Zo ontdekte Het Laatste Nieuws twee jaar geleden dat zeker vijftien kandidaten van de partij nazisympathieën betuigden via Facebook, inclusief likes voor Adolf Hitler. Vorig jaar bracht een jongeman uit een bekende Vlaams Belang-familie nog de Hitlergroet in het voormalige concentratiekamp Fort van Breendonk.maar natuurlijk niet,kwetsen valt toch onder het mom van vrijheid van meningsuiting.