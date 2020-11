Geplaatst door A_bdars Geplaatst door

Herinner haar aan wat het huwelijk inhoudt en vertel haar heb je liever dat ik val in zina voor me behoefte die jij niet wilt bevredigen als mijn echtgenote? Of zal ik me best doen om tweede vrouw te kunnen trouwen die mij wel wil beschermen tegen haram en weet wat een huwelijk is en die mij ook wilt en naar me verlangd?



Geen idee hoe jou karakter is broeder, maar denk dat vele vrouwen hiervan zullen schrikken. Zeker als je een man waarvan ze weten hij meent het echt.