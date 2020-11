Verdachte vast voor beschieten ambassade Saoedi-Arabië

Geplaatst door Crescent Geplaatst door

Saoedi-Arabië voert oorlog tegen moslims in Europa



De Oostenrijkse regering geleid door de extreemrechtse bondskanselier Sebastian Kurz (34) buit de aanslag van begin november in Wenen uit om moslims in het land te onderdrukken. Net als de president van Frankrijk, Emmanuel Macron, gaat hij een oorlog voeren tegen ‘politieke Islam’.



Eerder had Macron aangegeven dat de Islam wereldwijd in crisis is. Nadat er een grootschalige moslimboycot van Frankrijk werd afgekondigd door moslimbevolkingen (en niet regeringen), ging Macron via een exclusief interview met Al-Jazeera aangeven dat hij niets tegen de Islam en moslims heeft en geprobeerd om de schade die hij heeft aangericht met zijn roekeloze prietpraatjes te beperken. Nu heeft hij het zogenaamd over de ‘politieke Islam’, maar moslims weten wel beter: Macron voert een oorlog tegen de Islam. En zijn Oostenrijkse collega volgt hem.



Met andere woorden, de oorlog tegen het terrorisme wordt uitgebreid naar moslims die niets met terrorisme te maken hebben, maar bijvoorbeeld politiek actief zijn of activisten die islamofobische incidenten in het land bijhouden en slachtoffers bijstaan. Er wordt bewust voor een vaag begrip als ‘politieke Islam’ gekozen zodat de staat eenieder die hen niet bevalt, en die ze niet eerder konden aanpakken omdat ze niets met terrorisme te maken hebben, alsnog het leven zuur kunnen maken.



Zo is in Frankrijk de islamitische liefdadigheidsinstelling en mensenrechtenorganisatie Baraka City, die vanuit Frankrijk in 26 landen werkt en 2 miljoen mensen die in armoede verkeren helpen, ontbonden. Ondanks het feit dat er uit onderzoeken die drie jaar lang hebben geduurd geen enkel strafbaar feit naar voren is gekomen.



Deze oorlog tegen de ‘politieke Islam’ wordt in samenwerking met dictaturen in het Midden-Oosten gevoerd. Saoedi-Arabië heeft deze week nogmaals benadrukt dat de Moslimbroederschap een ‘terroristische organisatie’ is. Terwijl de Moslimbroederschap vooral een politieke organisatie is die politiek actief zijn in meerdere landen en geweld hebben afgezworen (op Hamas na). Hun critici vinden hen juist ‘te soft’ en roepen hen op om op z’n minst zichzelf te verdedigen wanneer ze afgeslacht worden als makke lammetjes zoals gebeurde op het Rabaa-plein in Egypte.



De Moslimbroederschap werden pas als een terroristische organisatie bestempeld nadat de massamoordenaar en dictator Abdel-Fatah al-Sisi via een staatsgreep de eerste democratische president van Egypte, en lid van Moslimbroederschap, Mohammed Morsi, ten val had gebracht. Het was een bloedige staatsgreep, meer dan duizend Moslimbroederschap-demonstranten werden op 14 augustus 2013 op straat afgeslacht door de soldaten van Sisi. Dit staat nu bekend als de ‘Rabaa massacre’.



Vervolgens gingen enkele dictaturen in de Golf-regio, waaronder Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten hen ook als een terroristische organisatie bestempelen, omdat deze twee landen ook medeverantwoordelijk waren voor de staatsgreep in Egypte en Sisi hadden gefinancierd. Deze twee staten zijn bang dat de Moslimbroederschap ook in hun landen aan de macht komt en een einde maakt aan hun dictaturen, en daarom willen ze ‘preventief’ hun vijanden uitschakelen.



We hebben al gezien dat de Verenigde Arabische Emiraten zich openlijk achter islamofoob Macron schaart. Een staatsgreep in Egypte financieren was niet genoeg voor hen. Nu willen ze ook dat Europese landen hun moslimbevolkingen de mond gaan snoeren, want moslims in Europa die tot voor kort vrijelijk hun mening konden uiten over de Arabische dictaturen, in tegenstelling tot de moslims die in het Midden-Oosten creperen onder hun dictaturen, vormen al een lange tijd een doorn in hun oog.



Frankrijk schept graag op over hun zogenaamde ‘vrijheid van meningsuiting’, maar uit hun daden blijkt dat deze vrijheden niet gelden voor moslims. De enige moslims die zij tolereren in de praktijk zijn moslims die hun religie zo goed als volledig opgeven en gaan roleplayen als moslims terwijl ze niet-moslims zijn geworden volgens de Koran en Soennah. Alleen in naam blijven zij nog moslims, zodat Frankrijk mooi weer kan spelen voor de buitenwereld: “wij hebben ook moslimburgers” en “vrijheid van godsdienst”, maar wie beter kijkt ziet dat de Islam volledig onderdrukt wordt in Frankrijk.



Er bestaat geen vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst voor de Islam, omdat deze religie maar blijft doorgroeien ondanks alle oorlogen die Frankrijk heeft gevoerd in binnen- en buitenland, vanaf de eerste kruistochten tot en met vandaag de dag in 2020.



De Islam is de laatst overgebleven ideologie die niet alleen kan concurreren met waar Frankrijk claimt voor te staan (want in de praktijk valt het vies tegen met hun zogenaamde rechten zoals hiervoor is gebleken), maar zelfs beter is. De Islam is niet in crisis. Frankrijk is een land in crisis, een voormalige supermacht in verval. Alleen de Islam kan hun verval stoppen, maar aangezien zij de Islam juist bestrijden, dan kunnen we concluderen dat zij gedoemd zijn om te mislukken.



In Oostenrijk willen ze inmiddels zelfs moslims levenslang gaan opsluiten vanwege “extremistische ideeën”. De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz rept natuurlijk met geen woord over zijn geestverwanten, de racistische witte supremacisten en hun extremistische ideeën. Kurz sloopt eigenhandig de rechtsstaat, en bewijst nogmaals dat de witte supremacisten het werkelijke gevaar vormen.