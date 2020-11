Geplaatst door Honnete Geplaatst door

Ernaar werken betekent in dit geval niet dat je als een kluizenaar leeft, hard werkt en niets leuks doet eh. Het is meer dat je werkt naar een toekomst met veel vrijheid waarin je mag werken, maar niet hoeft te werken. Waarin je je bezig kunt houden met zaken waar nu te weinig tijd voor is omdat je bijv. moet werken. We weten allemaal niet hoeveel jaren we te leven hebben, maar juist daarom zou ik al niet mijn hele leven lang willen werken.