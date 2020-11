Wereldleiders, bedrijfsleiders, teamleiders ... kernwoord: leiders. Wat hebben ze gemeen? De meesten zijn alfa’s.Wat is een alfa? Alfa’s zijn mannen of vrouwen - want beide geslachten komen in aanmerking om een alfa te zijn - die andere mensen vertellen wat ze moeten doen. Ze stralen vaak gezag uit en dwingen respect af van bèta’s, de mensen die de opdrachten van de alfa’s uitvoeren.Alfamannen of -vrouwen zijn eerder dominant, waardoor ze vaak leidinggevende functies bekleden.Schuilt er een alfaman of -vrouw in jou? Of behoor je eerder tot de bèta’s?Doe de test!Hoe meer je voldoet aan onderstaande kenmerken, hoe hoger je alfa-gehalte:Je bent vastberadenJe bent een doorzetterJe bent zelfverzekerdJe bent gezondJe bent aantrekkelijkJe bent fitJe bent dapperJe bent entertainendJe bent een vertellerJe neemt jezelf niet te serieusJe bent een nuchter iemandJe bent leergierigJe bent sympathiekJe weegt je woorden goed afJe bent doelgerichtJe werkt hardJe verspilt geen tijd aan piekerenJe bent een vechterJe hebt stijlJe bent principieelJe bent het niet gewoon om te verliezenJe houdt van concurrentieJe kan moeilijk leiding aannemen van anderenJe bent behulpzaamJe bent een leiderJe geeft het goede voorbeeldJe laat je niet neerhalen door tegenslagenJe ziet eerder kansen dan problemenJe bent koppigJe weet waar je voor staat