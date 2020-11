Gevaar leven volgens duizenden jaren oude regels

Doodziek meisje (15) weigert bloedtransfusie om geloofDoor Onze redactieUpdated Vandaag, 11:28Vandaag, 10:16 in BUITENLANDLONDEN - Een 15-jarig meisje dat vanwege haar geloof een medisch noodzakelijke bloedtransfusie weigert, moet die alsnog ondergaan. Dat oordeelt een Britse rechter.Ⓒ Hollandse Hoogte / Reyer BoxemHet tienermeisje is pas gedoopt en overtuigd Jehovah’s getuige, een omstreden kerkgenootschap waarin wordt gesteld dat het verboden is op wat voor manier dan ook bloed tot je te nemen. Hoewel het kind volgens de rechter intelligent en onafhankelijk is, ze is ’wijs voorbij haar jaren’, mag niet worden toegestaan dat ze mogelijk snel zal sterven. Het leven van het meisje is in gevaar en volgens medici heeft ze dringend een bloedtransfusie nodig.Ze kampt met sikkelcelziekte, waardoor chronische bloedarmoede ontstaat. De rechter maakte daarom haast met zijn uitspraak. De ingreep is volgens hem nodig vanwege een ’zeer serieus risico’ voor de gezondheid van de tiener. Pas als ze 18 jaar oud is, mag ze wél medische zorg weigeren.’Leven boven alles’In de Bijbel staat meermaals een verbod op het consumeren van bloed, maar verreweg de meeste religieuze groeperingen scharen bloedtransfusie daar niet onder. Volgens sommige gelovigen is men juist verplicht om levensreddend te handelen