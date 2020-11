Geplaatst door A_bdars Geplaatst door

Je hebt denk ik niet gelezen wat er staat in me reactie. Daar staat duidelijkheid.



Verder is Allah ar-Razaq niet jouw werkgever. En iedere kind wordt geboren met zijn of haar rizq. En hieraan twijfelen is kufr. Kinderen verwekken is reden tot meer rizq. Het is zelfs verboden om geen kinderen te verwekken met de reden: angst voor armoede.



Dit is niet echt een topic voor vrouwen maar voor mannen. Wij begrijpen elkaar denk ik beter in deze zaken en ik denk dat vele vrouwen emotioneel of gefrustreerd raken om deze topic als leden echt zouden praten hierover.



40 kinderen heeft meer echtgenotes nodig en helaas draaien vele vrouwen door bij het horen van man met meerdere vrouwen. Daarom zei ik voor broeders.