Waarom onderzoeken mensen de kern van haat naar iemand niet?

Ik verhuisde naar een andere regio via het blijf van mijn lijf huis met mijn moeder. Wij hadden daar geen familie of vrienden. Ik was de zwakste schakel op school. Alle Marokkaanse meiden haatten mij, omdat ik geen sterk netwerk van populaire familie of vrienden had. Wij waren 13.



Die meiden vertelden hun zussen thuis dat zij ruzie met mij hadden. Bij die zussen zit het al ingeprogrammeerd dat ze altijd voor hen zusje moeten opkomen, voordat mensen haar pesten. Daardoor zien ze over het hoofd wanneer hun zusje de boosdoener is. Zussen vertrouwen blindelings op hen zusje en moeders vertrouwen blindelings op hen heilige dochters. Na schooltijd werd ik omgeduwd door fanatieke zussen die voor hen zusje op kwamen in het centrum en in het buurthuis werden mijn moeder en ik gehaten door alle Marokkaanse moeders en hun dochters.



En de meerderheid kan niet eens in zien hoe deze massale haat is ontstaan. Ze vertrouwen gewoon op hen familie. De massale haat is puur ontstaan, omdat ik een onschuldig en makkelijk doelwit was. Daarom begrijp ik dat onze rasoul (Salallahu 3aleyhi wasalam) roddelen ook niet halal verklaarde onder familieleden.