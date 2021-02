'Ik denk dat de meeste jongens het zelf wel weten. Als je het EK wil meemaken, moet je een bepaald niveau continu laten zien. De meesten spelen wel bij hun club, maar de anderen weten zelf ook wel: Misschien moet ik op dit moment een transfer maken. Dat heb ik zelf ook gedaan in 2004 door van Galatasaray naar Glasgow Rangers gegaan, omdat ik mijn laatste kunstje wilde laten zien in Portugal', blikt De Boer terug.'Dat kon niemand mij ontnemen, dat gevoel heb ik nu ook met Ryan Babel bijvoorbeeld. Die doet er álles aan om bij het EK te zijn. Dat vind ik zó mooi om te zien, daar kan ik echt van genieten. Ik ben ervan overtuigd dat hij belangrijk aandeel kan hebben, niet alleen in het veld maar ook in de spelersgroep. Dat soort jongens moet je hebben, die denken: Ik moet en zal erbij zijn.'