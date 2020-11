Geplaatst door Therealestman29 Geplaatst door

Beste zusters en broeders,



Tegenwoordig zie je alleen maar gekke dingen. Mijn vraag hierin is waarom kunnen normale mensen nooit in contact komen met normale mensen?



Is het allemaal zo moeilijk om normaal en gewoon te doen zoals het hoort?

Hierbij de vraag zijn er nog leuke normale mensen aanwezig? Zo ja, mogen jullie reageren.