Wat schaft de pot vandaag?

Geplaatst door Aflate Geplaatst door

Ok, op die manier.



Bij ons regent het niet, dus ik kan vandaag geen regenwater drinken. Ik heb ook geen tranen. Eigenlijk heb ik ook geen zand. De enige zandbak dat ik in de buurt had hebben ze verwijderd. De laatste keer dat ik in de zandbak heb gespeeld had ik een autootje kwijtgeraakt.



Ipv zand eet ik wel kip en ipv regenwater drink ik wel een Uludag. Oke.