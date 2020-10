De perfecte man/vrouw voor je?

Geplaatst door strijdster. Geplaatst door

De perfecte man voor mij is een man die zich goed voelt, geliefd, verzadigd.

Een man die voelt dat ie nodig is en deze verantwoordelijkheid ook tot zich neemt.

Hij die waardeert wat er voor hem wordt gedaan en dit niet voor lief neemt.



Een man die wilt groeien op alle vlakken en genoegen kan nemen wanneer het minder gaat.



Succes niet ziet in eurotekens maar in zijn daden.



Niet alleen ambitie heeft qua carrière maar ook in de groei van zijn gezin (letterlijk en figuurlijk).



O, niet te vergeten. Hij moet ook een knuffelbeer zijn ☺️(Daarmee bedoel ik niet iemand met obesitas, maar een knuffelbeer die op zijn gezondheid let)