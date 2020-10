Wie echt in de illuminati gelooft..

Geplaatst door Marmitazispanja Geplaatst door

weet dat degenen die de media aanwijzen als moslims en joden vaak geen echte moslims of joden zijn. Het Saudische

koningshuis heeft alleen maar Arabische namen om te markeren dat ze zogenaamd moslim zijn, terwijl ze wereldwijd

oorlogen financieren op moslims en het loophondje zijn van de VS.



De ware joden die de thora volgen weten dat zij geen

joodse staat mogen hebben en wijzen een joodse staat ook af. Daarom heeft de illuminati ook een bevolking ingezet

die zich joden zullen noemen (om wrijving en haat tussen joden en moslims te veroorzaken).



De gekaapte sharia in het Midden-Oosten minacht(tte) vrouwen en geeft de vrouw haar rechten niet (misschien loop ik achter omdat Saudi nu aan het

hervormen is). De minachting naar vrouwen zit diep geinstitutionaliseerd in het Midden-Oosten. Daarom kwamen veel van

onze berber vaders (niet iedereen) hier naar toe met een minachting naar vrouwen die ahum 'de religie' hen had aangeleerd.

Het effect van de illuminati is zelfs terug te vinden bij sommige van onze (voor)ouders die de gefabriceerde sharia van Marokko

volgden. Vrouwen mochten niet scheiden in Marokko en moesten vroeger nog verplicht een niqab aan.