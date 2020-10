Geplaatst door Werk123 Geplaatst door

Enige wat ik hierover kan zeggen. Hij heeft een hele goede vriendin van mij gevraagd Hoe oud ze was en of ze getrouwd was.



Zij had hem gecontact voor koranlessen. Ongepast. Vind zijn manier van reageren op mensen die niet voldoende kennis hebben vaak ook ongepast. Laat t over aan iemand die vanuit huis correct is opgevoed. Sallahedine maakt al jaren filmpjes. Nog nooit ergens van beschuldigd. Als er zoveel vrouwen zijn die klagen, dan moet er wel wat waar vsn zijn lijkt mij. Allah a3lem. Ik ben gewoon geen voorstander van hem. Omdat Zn aura en manier van communiceren mij niet aanstaat en Zn opmerking naar mijn vriendin. Wij hebben daarom ook geen Arabische lessen/ koran lessen bij hem gevolgd...dachten voor covid 19 dat het klassikaal zou zijn.





Dient iemand vergeven te worden ja. .. maar de islam gebruiken om in contact te komen met vrouwen ....Ugh just dont like that... mocht t waar zijn uiteraard.



Voor nu kan vanuit mijn kant alleen niet correct gedrag vast gesteld worden.