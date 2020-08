Als ik moet kiezen uit deze twee mannen..

Geplaatst door sprite_ Geplaatst door

Bidt en regelmatig ook in de moskee. betaald zakaat, heeft een normale baan. Kantoor of in een gordijfabriek ofzo. Verdient ongeveer 1700/1800 per maand. Rijd een auto uit 2006. Draagt normale kleding. Dus niet duur ofzo. Rookt/drinkt/gokt niet. Is niet de knapste maar ook niet de lelijkste. Is goed voor zijn ouders en onderhoudt familiebanden. Heeft geen toplichaam maar sport wel. Heeft misschien maar 2 exen gehad.





Man 2:



Bidt (maar alleen op vrijdags of in de ramadan in de moskee). Zakaat kent die niet. Heeft een baan als advocaat/rechter/tandarts. Verdient dus ongeveer 4000 per maand. Heeft een bmw uit 2018 als leaseauto. Draagt alleen maar merkkleding (per stuk minimaal 350 euro). Rookt wel. Drinken en gokken niet. Is ook niet de knapste maar ook niet de lelijkste. Zijn ouders respecteert die wel maar gaat nooit boodschappen doen voor zijn mama of mee naar een doktersafspraak (want heeft het te druk met werken. Heeft wel een sportlichaam met sixpack en traint erop los in het weekend. Heeft 4 exen gehad. Dus 2 meer dan man nummer 1.





Welke zou je kiezen? Eerlijk antwoorden want anders houd je alleen jezelf voor de gek