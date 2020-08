Geplaatst door Ijskoningin Geplaatst door

Ik vind dat je het te zwart-wit voorstelt maar dat is omdat jij vanuit jouw persoonlijke situatie spreekt en het in jouw geval beter zou zijn dat jouw ouders de keuze voor je maken. Ik beweer niet dat het ene beter is dan het andere, verre van. Het hangt zeker af van hoe iemands ouders zijn, denken en doen. De relatie tussen ouders en kind zal ook veel bepalen. Als je een heel open relatie hebt met jouw ouders en zij jou door en door kennen dan is het zeker een goed idee. In sha allah zal hetverlopen zoals jij het wenst!