Hoogste aantal nieuwe coronagevallen in Nederland in ruim een week

In de afgelopen zeven dagen is het virus ruim 3600 keer vastgesteld. Op dinsdag komt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met de nieuwe weekcijfers. In de zeven dagen tot afgelopen dinsdag kreeg het instituut 4013 meldingen.Op zondag meldde het coronadashboard van de overheid 457 nieuwe besmettingen, op zaterdag 508. Toch neemt het aantal nieuwe gevallen langzaam maar zeker af: op 15 augustus kwam het aantal nieuwe gevallen voor het laatst boven de 600 uit.In de regio Amsterdam-Amstelland kwamen er 131 besmettingen bij, het hoogste aantal in een week tijd. Daaronder waren 124 nieuwe gevallen in Amsterdam zelf. Het aantal patiënten in Rotterdam-Rijnmond steeg met 78, waaronder 56 gevallen in Rotterdam. Het is de negende dag op rij dat het aantal positieve tests in Rotterdam en omstreken onder de honderd blijft.In Haaglanden werden 77 nieuwe gevallen gemeld, in Midden- en West-Brabant 43 en in de provincie Utrecht 35.In Brabant-Zuidoost (Eindhoven e.o.) kwamen er 29 nieuwe gevallen bij en in Noord- en Oost-Gelderland (Noord-Veluwe en de Achterhoek) zijn 25 mensen positief getest. Voor beide regio's is het de grootste stijging sinds begin mei.In andere delen van het land zijn maandag lichtpuntjes te zien. Groningen en Friesland zagen de laagste toename van de afgelopen weken. Noord-Holland-Noord noteerde voor het eerst in meer dan een maand geen nieuwe besmettingen en ook in Drenthe kwamen geen nieuwe gevallen aan het licht.Ziekenhuizen behandelen maandag 162 coronapatiënten, het laagste aantal in ruim een week. Van hen liggen 41 op de intensive care, een minder dan op zondag. Het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen daalde van 129 naar 121. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, zegt dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen stabiel is.Op de intensive cares liggen ook 552 mensen met andere aandoeningen. Intensivisten behandelen in totaal 593 patiënten. Dit aantal schommelt al sinds begin juni rond de 600.Normaal gesproken liggen ongeveer 900 mensen op een intensive care en voor hen zijn ruim 1100 bedden beschikbaar. Volgens Kuipers blijft de drukte op de intensive cares "onveranderd erg laag, zelfs voor de vakantieperiode. Dit is een teken dat de reguliere zorg nog altijd niet op het normale niveau terug is."