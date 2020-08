Opnieuw van oorsprong christelijke kerk in Istanbul omgezet in moskee

Voor de tweede keer in korte tijd is een museum in Turkije dat ooit een christelijke kerk was, veranderd in een moskee. President Recep Tayyip Erdogan maakte vrijdag per decreet bekend dat de Chorakerk in Istanbul voortaan zal worden gebruikt voor islamitische gebedsdiensten.Daarmee heeft het Choramonument (Kariye in het Turks) vrijwel dezelfde ontwikkeling doorgemaakt als de nabij gelegen Hagia Sophia, het beroemdste historische bouwwerk van Turkije. Dat werd in 537 gesticht als christelijk orthodoxe kathedraal.