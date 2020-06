Geplaatst door MascaraLipstift Geplaatst door

Dat je alles snel zat ben of op uitgekeken ben.

Ik heb dat met alles.ook als ik een man leer kennen. Ben binnen weekje zat. Vriendinnen negeer ik, maak andere vrienden aan ook die raak ik zat.Ben me woonomgeving ook zat, hetzelfde koppen keer op keer. Ik verander elke keer van werk.

Zelfs Me nummer verander ik ook zodra ik weet dat veel mensen het hebben .

Het is onverklaarbare gevoel wat moet ik hiermee