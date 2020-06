Adverteerders trekken zich terug of willen gesprek na uitspraken Johan Derksen

Geplaatst door Fires Geplaatst door

De woorden waren wat bedreigend. Het was geen woordkunst, maar woorden van "hoe lul ik me eruit" Aangezien Zwarte Piet niet bestaat, zijn het loze woorden.

Wat me wel opvalt, is dat er buitensporig veel aandacht is voor zijn "onzin" dan de rest van zijn verhaal.

Blijkbaar staat de inhoud ze aan. Dat wij mensen elkaar discrimineren, dat klopt. Kijk alleen maar hier op M.nl. Maar dat een overheid daarin meegaat (Belastingdienst). Ik vind dat wel heftig.