Dankbaarheid en tevredenheid met wat je hebt, is de sleutel tot geluk...

Heel lang geleden, leefde er een koning die, ondanks zijn luxueuze levensstijl, nauwelijks tevreden, laat staan gelukkig was. Op een dag kwam hij in de paleisgangen een vrolijk zingende dienaar tegen. Dit irriteerde hem mateloos. Waarom was hij, de machtige, rijke heerser van het koninkrijk, ongelukkig en somber, terwijl een nederige dienaar zo vreugdevol door het leven ging?'Waarom ben je zo blij?' vroeg de koning.De dienaar boog diep en antwoordde: 'Majesteit, ik ben maar een eenvoudige dienstknecht en koester daarom geen andere verlangens dan dat mijn familie en ik een dak boven ons hoofd hebben en zo nu en dan een warme maaltijd om onze buikjes te vullen.'De koning was echter niet tevreden met dit antwoord en zocht daarom zijn meest getrouwe raadgever op. Deze luisterde aandachtig en geduldig, dacht even na en zei: 'Majesteit, ik geloof dat deze dienaar nog geen lid is van de Club van 99.''De Club van 99? Waar heb je het over?’ vroeg de koning verbaasd.'Sire, opdat u zou kunnen achterhalen wat de Club van 99 precies is, zou ik u willen vragen om 99 gouden munten in een zak te stoppen en deze voor de deur van uw dienstknecht te plaatsen.'En zo gebeurde.De volgende dag, bij het vinden van de zak, kon de vreugde van de dienaar niet op, hij joelde het uit van onstuitbaar geluk. Zoveel goud! Hij liet de goudstukken door zijn handen glijden en begon ze daarna te tellen. Na verschillende tellingen, was hij er eindelijk van overtuigd dat er 99 munten waren.'Waar is toch die laatste gouden munt gebleven? Allez, allez, verdorie en verdoeme, niemand zou toch zo dwaas zijn om slechts 99 munten in een zak te stoppen!' sakkerde hij.De onfortuinlijke dienstknecht keek en zocht overal waar hij kon, maar dat laatste muntstuk bleek onvindbaar. Ten langen leste, gaf hij uitgeput en moegetergd op en hij besloot dat, als hij zijn verzameling munten wilde vervolledigen, hij dan maar wat harder zou moeten werken.En zo gebeurde.Vanaf die dag, werd het leven van de bediende helemaal anders. Hij raakte overwerkt, werd vreselijk chagrijnig en stopte met zingen en fluiten. Hij hekelde zelfs zijn familie omdat ze hem, naar zijn gevoel, te weinig ondersteunden in het verdienen van die laatste munt.De koning werd uitermate verrast en verbaasd door deze drastische verandering van zijn eens zo vrolijke jolige dienaar. Toen hij zijn raadgever hierover aansprak, antwoordde deze: 'Majesteit, uw dienaar is nu officieel toegetreden tot de Club van 99.'Na een korte stilte vervolgde hij: 'De Club van 99 is bedacht voor mensen die weliswaar alles hebben wat hun hartje begeert, maar die nooit tevreden zijn omdat ze altijd zullen blijven verlangen en streven naar dat ietsiepietsie meer. Voortdurend zeggen zij tegen zichzelf: Laat mij dit ene nog bekomen of bereiken en dan zal ik voor de rest van mijn leven gelukkig zijn.''Weet u, Sire, zelfs met kleine dingen kunnen we gelukkig zijn, maar eens we iets groters en beters gezien, gewild en gekregen hebben, willen we nog meer. We verliezen onze slaap, ons geduld en ons geluk en de mensen die we liefhebben, tja, die doen we pijn, dat zijn nu eenmaal de voorwaarden om tot de Club van 99 te mogen toetreden...'