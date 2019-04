Terrorismeles in Utrecht

Geplaatst door Joosje Geplaatst door

"Aalders probeert uit te leggen dat terrorisme van alle tijden is. "Willem van Oranje bijvoorbeeld. Wij vinden hem een vrijheidsstrijder, maar in Spanje vonden ze hem een terrorist. Wat we ook duidelijk willen maken, is dat terrorisme weer over gaat. Het gaat in golfbewegingen."



Ai, weer een linkse persoon als leerkracht.



We hebben het over de terreur, alle aanslagen in de wereld en ook in veel landen in Europa.

Steeds weer terroristen die op plaatsen waar veel mensen aanwezig waren, granaten gooien in de menigte, automatische wapens leegschieten, of met een grote truck in de massa rijden.



Omdat de daders nogal eens uit een bepaalde hoek komen, en het links dat zoveel mogelijk traditioneel onder het tapijt willen schuiven, moet de vrijheidsstrijd in de 17e eeuw van de Nederlanders ook terreur worden genoemd!



Nota bene een geschiedenisleraar!

De vrijheidsstrijd tegen de Spaanse koning die ook Heer der Nederlanden was, één van de vele gevallen van onderlinge strijd door de eeuwen heen.

Tegenover elkaar staande groepen, vorsten, graven, hertogen bestreden elkaar of de vorst.

Troepen tegen troepen.

Terreur die wij zien zijn juist groepen fanatieke figuren, die dood en verderf zaaien onder willekeurige burgers om angst te zaaien in de landen die zij haten.

Proberen landen, gemeenschappen te destabliseren.