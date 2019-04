Berberse jongeman met inhoud!

Geplaatst door louay Geplaatst door

Welkom en bedankt voor je interesse!Ik ben een respectabele,lieve jongeman met inhoud!Niet oordelend en humor is essential of course.Ik ben een jongeman van mijn woord en super eerlijk.Hbo niveau en superlief.

Sociaal/vriendelijk,ruimdenkend,begripvol,initiatiefrijk,l oyaal,spontaan, eerlijk, zorgzaam en een gevoel voor humor.

Ik ben bereid is om compromissen te sluiten. Ik wil een rustgevend chill team vormen samen en dat kan alleen door te geven en te nemen.Waarbij je respect voor elkaar hebt, families niet bemoeien met ons.

Ik ben niet egoistisch of koppig maar gewoon aardig en vriendelijk en ik wil mijn leven met mijn soulmate delen in liefde en genegenheid gebaseerd op wederzijdse respect en vertrouwen.

Ik ben erg zorgzaam en hou enorm veel van lachen,1,80- 28 jaar,Goed verzorgd.

Ik ben iemand die aan zijn toekomst denkt en werkt en al z'n zaken goed op orde heeft.