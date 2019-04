Video: Krokodillentranen voor de moslims in Nieuw-Zeeland

Geplaatst door Masafi Geplaatst door

Inderdaad.



In NZ worden 50 moslims vermoord door een blanke terroristische moordenaar.

En iedereen heeft het daarover. Men kan er niet genoeg over spreken.

Het wordt zelfs gebruikt voor verkiezings-campagnes.



Een week later worden 100 moslims vermoord door Afrikaanse moordenaars.

Er wordt een heel dorp uitgemoord.

Maar niemand heeft het er over, en niemand geeft er iets om.



Dubbele standaard, en duidelijk een voorbeeld van krokodillentranen.



Men is meer bezig met de dader dan de slachtoffers.