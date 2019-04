Yankee marionetje Guaido niet meer onschendbaar

Geplaatst door Seymour Geplaatst door

Ik ben anti maduro net zoals ik anti erdogan ben..



Alleen maar vanwege het feit dat staatsinstellingen hun onafhankelijkheid driegen te verliezen of hebben verloren.



Beide hebben hun economie de grond in geboord door hun mislukt beleid. De Yanks hebben ze daardoor in een hoekje en kunnen hun makkelijker verkrachten dmv sancties.



Maar tegelijkertijd, ben ik tegen elke buitenlandse bemoeienis in latijn amerika, afrika of azië. Voornamelijk het westen staat bekend om haar dubbele standaard.



Je moet de bal leggen bij het volk, willen ze Maduro niet of Erdogan? Wegstemmen bij de verkiezingen en als dat niet lukt een revolte.



Het Westen is enkel geinteresseerd in dayouth SLAVEN als jij.