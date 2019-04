Eerder stond ik hier niet voor open.

Geplaatst door mma.. Geplaatst door

Vanochtend ging mijn wekker weer en ja hoor en daar lag ik dan; 15 min snoozen om alleen op te staan, alleen te douchen en alleen te ontbijten..In de auto onderweg naar werk valt het kwartje.. ik wil een vrouw!

Eerder stond ik daar niet voor open.



Ik ben een jongeman met een rijk hart en daarbij heb ik een sterke persoonlijkheid en op het vlak van karakter kan je bij me terecht voor integriteit en humor. Verder ben ik een begripvolle,lieve,warme zorgzame en bovenal een spontaan persoon.

Heb een goede baan,1.81,leuk koppie.Ik heb alleen jou nog nodig om mijn leven compleet te maken. Houd van reizen, filmpje pakken, wandelen, romantisch diner etc. Ook vind ik het fijn als mijn vrouw zelfstandig is en ook haar dagelijkse bezigheid heeft zoals werk etc.Loyaal, humor,respect, vertrouwen zijn woorden die bij mij horen.



In mijn gedachten ben jij een lieve spontane meid met een zacht karakter, denkt in oplossingen en respect siert jou. Je denkt verder dan alleen aan vandaag.Ik heb geen zogenaamde strikte eisen voor het uiterlijk. De chemie is er simpelweg wel of is er niet. En deze hangt voor mij van meer af dan alleen het uiterlijk. Een verzorgd uiterlijk vind ik een must,ik ben zelf ook zeer verzorgd.Leeftijd vind ik maar een getal en bind me daar niet aan vast.