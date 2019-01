Weet waar je aan begint...

Geplaatst door trendylady Geplaatst door

Salaam Aleikom,



Ik ben 39 jaar en moeder van een fantastisch kind. Heb half lang zwart haar, bruine ogen, 168 lang en slank. Naast moeder zijn werk ik ook gewoon fulltime en verwacht dit ook van mijn toekomstige. Ik ben op zoek naar een maatje, iemand waarmee ik alles kan delen, mezelf kan zijn, waarop ik kan bouwen, trouw, gelovig en loyaal is. Liefst tussen de 36 - 42 jaar, voorkeur gaat uit naar een man van minimaal 175 lang.

Mijn vrije tijd besteed ik vooral aan mijn kind en mijn familie, hou van lekker eten, gezelligheid, ben bijna altijd vrolijk en positief. Zo af en toe dan probeer ik aan mijn conditie te werken en probeer ik regelmatig te sporten. Hou van films kijken, een goed boek lezen of gewoon lekker luieren.



Ik ben zelf berbers, maar dat neemt niet weg dat mijn voorkeur uit gaat naar een ook berberse man. Ik woon in midden Nederland en maak het liefst ook kennis met iemand uit mijn omgeving.



Indien bovenstaande je aanspreekt, hoop ik gauw wat van je te horen.