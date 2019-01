Geduld en verdraagzaamheid.

Geplaatst door Hopefull- Geplaatst door

Ik heb de afgelopen weken heel wat meegemaakt en gezien. Heb ook problemen gehad met familie en andere mensen. Het duurde lang voordat ik doorhad hoe ik met mijn problemen om moest gaan. In het begin deed ik dingen of zei ik iets zonder na te denken. Ik werd snel boos en handelde op een verkeerde manier. Mijn problemen en de problemen van anderen werden erger. Tot op een dag besloot ik met mijn problemen om te gaan op een andere manier. Ik besloot om voortaan geduldig te blijven en niet te handelen uit emoties of woede. Ik begon te beseffen dat mensen je meer serieus nemen als je op een rustige en beleefde toon spreekt, en dat je niet altijd gelijk moet handelen, soms moet je wachten op de juiste momenten en daar gebruik van maken. Wat ik duidelijk probeer te maken is, met geduld en wijsheid kun je zoveel bereiken, en soms moet je een andere manier zoeken om je problemen op te lossen.