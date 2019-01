Geplaatst door Asfoureh Geplaatst door

Vroeger hadden we gewoon dr. Dre en snoop dogg hoor. En tv. Die dingen zijn van alle tijden. En zal ook zo blijven.

Enige wat je kunt doen is zelf het verschil maken en je kinderen de juiste opvoeding, stabiele basis meegeven.



Daarbij gaat een puber sowieso door een bepaalde fase in zijn/haar leven. Met of zonder sm zijn ze opstandiger/wilder als de norm.

Hoort ook bij hun ontwikkeling..of je het leuk vindt of niet.