Ik kan het nu nog niet geloven, dat alles zo is afgelopen. Ik ben voorgoed gestopt met hopen, want alles wat we deelden is nu echt verloren. Het is niet alleen jouw schuld, dat weet ik. Het zijn niet alleen je fouten die we niet vergeten, maar toch heb ik mijn best gedaan en moeten wij ieder een kant op gaan.