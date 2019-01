Poetin prijst het regionale en internationale leiderschap van Koning Mohammed VI

Dit bezoek verdiept het strategisch partnerschap waarvan de basis werd gelegd tijdens het bezoek van Koning Mohammed VI aan Rusland, in maart 2016, na een diplomatieke rondreis die hem naar verschillende continenten bracht, schrijft het dagblad Al Ahdath Al Maghribia vandaag.Tijdens het bezoek werd Lavrov niet alleen ontvangen door de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken, Nasser Bourita, maar ook door Koning Mohammed VI. Tijdens die bijeenkomst werd gesproken over de uitvoering van grote projecten en acties op verschillende gebieden, waarvan sommige prioriteiten zijn zoals landbouw, visserij, energie, industrie en toerisme.De besprekingen waren ook gericht op verschillende regionale en internationale vraagstukken van gemeenschappelijk belang, met name in het Midden-Oosten en Afrika.Lavrov bracht ook een vriendschappelijke boodschap over aan Koning Mohammed VI van de Russische president Vladimir Poetin. In de boodschap prees Poetin het regionale en internationale leiderschap van de Koning.Aan het einde van de bijeenkomst riep Lavrov op tot een "consensuele oplossing" voor het Sahara-conflict, in overeenstemming met resoluties van de Veiligheidsraad "We delen dezelfde visie als onze Marokkaanse vrienden" in dit opzicht, zei hij.