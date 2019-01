Introvert en teruggetrokken





Vraag:



Alle lof zij Allah dat ik moslim ben. Maar ik heb een probleem. Ik realiseer me dat ik er van hou mezelf te zijn en dat slechts een enkeling mij begrijpt. Ik hou van privacy in alles wat ik doe. Ik hou er niet van om anderen over mijzelf of mijn achtergrond te vertellen. Ik hou ervan mijzelf te zijn. Als ik bijvoorbeeld iets wil doen, vertel ik het niemand. Ongeacht hoe dicht die persoon bij mij staat of hoe gelovig die is. Maar ik hou echt van degene die de Koran en Soennah volgen. Ik hou van de geleerden van de Islam, zoals imam al-Boekhaarie, Moeslim, Sheikh al-Albaanie, imam ash-Shaaficie, etc. Ik wil graag zoals hen zijn. Adviseert u mij alstublieft wat ik moet doen.



Antwoord:



Alle lof zij Allah.



De kwestie waarover je klaagt, heeft te maken met jouw persoonlijkheid en wordt niet beschouwd als een echte psychische aandoening. Wat nodig is om dit probleem op te lossen, is het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Dit is mogelijk, maar het vergt volharding, geduld en voortdurende sociale training. Dit trainingsprogramma kan als volgt worden samengesteld:



1. Bereid jezelf intellectueel, mentaal en fysiek voor om je te mixen met de mensen, om met hen om te gaan, en probeer zoveel mogelijk overeenstemming met hen te hebben als dat mogelijk is.



2. Beoefen een teamsport die een soort bewuste en onbewuste contact en interactie met zich meebrengt. Zoals bijvoorbeeld voetbal.



3. Sluit je aan bij liefdadigheids- en vrijwilligersorganisaties en woon Koranstudiekringen en zittingen van kennis bij.



4. Probeer een betrouwbare psycholoog te bezoeken die je goede manieren kan meegeven om met dit probleem om te gaan.



5. Probeer te vermijden dat jij je geïsoleerd van de samenleving voelt. Probeer alles wat deze gevoelens in jou versterkt te vergeten. De oorzaak van deze introversie kan liggen in een situatie waar jij mee te maken hebt gehad of een beproeving die jij hebt meegemaakt. Zoek de Hulp van Allah om hiermee om te gaan en het te vergeten.



En Allah is de Bron van Kracht.



Islamqa.com