Huwelijk, zawaj, remregh.

Beter gezegd; scheidingen komen steeds vaker voor. Waar gaat t mis? Welke fouten worden er gemaakt? We zijn toch geen kuffaar?



Vraag jezelf af; waarom wil ik trouwen? Ken ik de rechten en de plichten? Ben ik bereid mijn verantwoordelijkheden in acht te nemen? Ben ik bereid om alles te geven in het huwelijk om te laten slagen? Omwille van wie doe ik het? Omwille van hem/haar of oprecht omwille van Allaah?



Wees niet zo afhankelijk van je man/vrouw. Leer van en met elkaar. Accepteer elkaars gebreken. Help elkaar, steun elkaar.

And remember; huwelijk is geen invulling, maar een aanvulling. Geef af en toe elkaar de ruimte.

Mis elkaar, houd het leuk en luchtig. Zorg voor je eigen quality time, me-times. Focus op je Deen, imaan. Zonder en met elkaar. Reflecteer jezelf elke dag. Zuiver je intentie elke dag. Bescherm je huwelijk. Houd datgene vast wat je hebt en vergelijk je wederhelft niet met een ander. Zij/hij staat voor je geschreven met een reden. Wees goed voor elkaar. Moge Allah het zegenen.