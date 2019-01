Geplaatst door Frostbite Geplaatst door

Serieus? Ik kan het echt niet hebben. Een vriendin wilde me een keertje trakteren en ik heb letterlijk ruzie met haar gemaakt. Uiteindelijk na bijna een vechtpartij had ik ingestemd, maar ik kon geen hap door mijn strot krijgen. We hebben toen een deal gemaakt: nu gwn eten en de volgende x zou ik trakteren.



Dit staat dan weer los van cadeautjes. Maar ik kan nooit iemand laten betalen.





Rationeel gezien weet ik dat het onderdeel is van ons geloof en het eigenlijk een normale zaak is, maar gevoelsmatig wordt ik gek van ongemakkelijkheid.





Dankjewel, maar ik doe er niks mee.