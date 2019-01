Geplaatst door Miem. Geplaatst door

Wij hebben thuis altijd een potje met wat muntjes, want ik heb ook nauwelijks contant geld bij me.

Nee daarom via iDeal betalen is dan beetje awkward. Want als je contant geeft, betaal je sws. Als je al via IDeal hebt betaald, geef je diegene alleen geld om zijn fooi, maar ik heb nooit gehad dat iemand me raar aankeek.



En vooral in deze koude tijden, mag je een bezorger van 17 echt wel wat euro gunnen