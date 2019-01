Ik zit eraan te denken om me te bekeren

Geplaatst door Braap Geplaatst door

Ze wilt me namelijk wel graag als man hebben, maar haar familie zou mij niet zo snel accepteren en dat zou veel problemen met zich mee brengen.



Nou ben ik wel iemand die niet zomaar voor een meid een levensovertuiging over gaat nemen dus heb me er wel al in verdiept alleen twijfel ik nog heel erg of het wel de juiste stap voor me zou zijn...



Denken jullie dat zij het waard is om gwn jood te worden?