Ik heb een vraag over slaapritme [Wie heeft een goede?]...

Ik heb niet echt een tip voor je, maar probeer gewoon je kamer echt een slaapkamer te houden en niet dat je nog uren tv gaat kijken in bed. Of op je tel gaat zitten. In bed, is slapen. Ook niet al te veel moeite doen en de druk op slapen leggen, dan val je toch niet in slaap. Gewoon naar bed, ogen dicht en je lichaam rust gunnen tot je weg valt.