×¤×¤× - Sadaqa Jariya - Steun Project Begraafplaats ! ×¤×¤×

Grond staat op naam van iemand, zowel volgens wet als volgens de islam, mag je niet zomaar grond inpikken.



Deze grond ( meer dan 600m2 ) is gedoneert om hier begraafplaatsen van te maken.



Maar dan denk je, het grond is er al toch? Gewoon graven en iemand erin gooien.



Nou nee zo werkt het niet, het grond moet bewerkt worden en er moeten pilaren gemaakt worden. De gehele begraafplaats krijgt een omheining om bijvoorbeeld wilde dieren weg te houden. Wilde dieren kunnen lijken ruiken en gaan ze opgraven.



Verder is het zo dat de begraafplaatsen niet alleen voor de gemeenschap is, maar voor iedereen, voor mensen die geen grond bezitten of geld, voor moslims en niet moslims.



Ik hoop dat je wat meer duidelijkheid hebt broeder