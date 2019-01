Van interesse tot huwelijk: De halal-way.

Geplaatst door kajol4life Geplaatst door

Het is je eigen verantwoordelijkheid, maar het was dan al geschreven (en voorbestemd) dat iemand zo'n idiote keuze zou gaan maken en zichzelf te pletter zou gooien vanaf de 10e verdiep.



Als iemand van te voren weet dat zijn/haar keuze gaat leiden tot een slecht huwelijk, is dat alsnog voorbestemd.



We hebben een eigen vrije wil en maken miljoenen keuzes in het leven, maar tevens staat alles- dus wat wij gaan meemaken, kiezen, welke paden en wegen we zullen kiezen- allemaal vast. We kiezen op dit moment, maar alles was al bekend bij Hem. Uiteindelijk is dus alles voorbestemd, maar wel vanuit alles wat jij zelf hebt gekozen, hoe jij hebt geleefd, hoe jij hebt gewerkt en hoe jij je hebt gedragen. Vrije wil, maar toch voorbestemd.