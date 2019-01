Meestal lees ik alleen maar whiteknight, beta en orbiters reacties van mannen...

Geplaatst door Convicted Geplaatst door

Ik trouw alleen onder de voorwaarden dat mijn vrouw geen enkel recht heeft op bezittingen die niet van haar waren voordat we getrouwd waren. Bijvoorbeeld als ik een huis heb en ik ga trouwen dan wordt dat huis niet van me vrouw en ook niet gedeeltelijk. Ik wil niet horen van een vrouw dat ze zegt mijn huis uit of ik wil de helft van zijn bezittingen terwijl ze daar niet eens recht op had.



Kortom ik trouw alleen nadat er schriftelijke afspraken zijn gekomen over onze situatie. Ik ga er niet vanuit dat ik ga scheiden maar realiteit leert mij dat de kans er gewoon is. Vrouwen zijn niet te vetrouwen je kunt dat disney sprookje gedoe niet met ze meemaken.



Ze kunnen je 10 jaar lang gelukkig maken en opeens veranderen in de grootste duivels die je kinderen, eigendom, geld en rust van je afpakken.



Genoeg gescheiden mannen mogen meemaken die me waarschuwen rijk of arm ze vertellen me allemaal hetzelfde. Richt op jezelf en bouw je eigen shit niet rekenen of bouwen op een ander.