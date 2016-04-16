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Uit het oog verloren [UHOV]
Islam
Verhalen
  1. Vandaag 21:15 #1
    Phin
    .
    Reacties
    22
    16-04-2016

    هاي

    [Zoeken jullie soms ook op Google hoe je je tranen kan inhouden tijdens emotionele momenten? Nou, ik normaal ook niet hoor, enkel vandaag wel ja. Ik moest afscheid nemen van mijn grappige-wilde-leerlingen.]
    Tranquility.
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  3. Vandaag 21:17 #2
    Phin
    .
    Reacties
    22
    16-04-2016

    Zelfs van de "stoere" snotneuzen kreeg ik een afscheid. Ik heb niet gehuild hoor WANT ik ben een sterke onafhankelijke vrouw.
    Tranquility.
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  4. Vandaag 21:21 #3
    summer2018
    MVC Lid
    Reacties
    1.215
    26-10-2017



    https://www.youtube.com/watch?v=0v6oH1E-Gd8
    أحرق أحرق
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  5. Vandaag 21:22 #4
    summer2018
    MVC Lid
    Reacties
    1.215
    26-10-2017


    الكلمات :
    ذكره ياليل فيني وان نساني
    قل له انه لو نساني مانسيته

    وان نشد عن حالتي قله تراني
    طيبن لين اتعدا خط بيته

    ذكرياته فالقصيد وفالاغاني
    والطريق اللي على شانه سريته

    وانشده ياليل عن عهد عطاني
    وقله ان العهد رحت وماوفيته

    يبتعد ويحب بعدي شخص ثاني
    بعد مابعت السعاده واشتريته

    ماهقيت ان فيه احد ياخذ مكاني
    واثر قلبه ماكفاه اللي عطيته



    يارسول المحبه
    جرح قلبي وطبه
    وينه و وين خله
    والمسافه قريبه

    ناقش الكف حنّا
    هو عذاب المعنا
    وينه و وين خله
    والمسافه قريبه

    واهني من يضمه
    ضمة الطفل لامه
    وينه و وين خله
    والمسافه قريبه

    يالغزال المذيّر
    عاد سنك صغيّر
    وينه و وين خله
    والمسافه قريبه

    كحل عينك طبيعه
    ناعساتٍ وسيعه
    وينه و وين خله
    والمسافه قريبه

    قم وفل الجديله
    عاد فالعمر ليله
    وينه و وين خله
    والمسافه قريبه

    والعب ب جسمك اللي
    تل شاعرك تلّي
    وينه و وين خله
    والمسافه قريبه

    والله انك مبدّا
    ياهوى الروح جدا
    وينه و وين خله
    والمسافه قريبه

    والله اني لا صونك
    وارد الموت دونك
    وينه و وين خله
    والمسافه قريبه

    عاذلي ماشحنّي
    لو عذلك وعذلني
    وينه و وين خله
    والمسافه قريبه

    غير عجل علينا
    كان ودك تجينا
    وينه و وين خله
    والمسافه قريبه
    أحرق أحرق
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  7. Vandaag 21:29 #5
    Phin
    .
    Reacties
    22
    16-04-2016

    Afscheid nemen van collega's die je niet zo goed kent is echt awkward, je hebt op voorhand zehma gepland dat je paar meters afstand gaat houden en gewoon gaat zwaaien van "Ja, doei". Maar opeens krijg je onverwacht een knuffel.. Daar heb ik me mentaal niet op kunnen voorbereiden hoor. Ik ben het nog steeds aan het verwerken.
    Tranquility.
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  8. Vandaag 21:34 #6
    Phin
    .
    Reacties
    22
    16-04-2016

    Ik kreeg ook een geschenkje van een schattige leerling met de boodschap: "Bedankt dat je er was toen ik me niet goed voelde". Jahhhhh toen begon ik het wel lastig te krijgen, maar ik deed alsof dat ik jeuk had aan mijn oog.
    Tranquility.
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  9. Vandaag 21:45 #7
    Reinaa.
    MVC Lid
    Reacties
    18
    09-11-2018

    Hi.
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  11. Vandaag 22:00 #8
    Phin
    .
    Reacties
    22
    16-04-2016

    Citaat Geplaatst door Reinaa. Bekijk reactie
    Hi.
    Hey, lang geleden.. Gaat het goed?
    Tranquility.
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