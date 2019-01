Wanneer de man zijn schaamte verliest...

Wanneer is een man een echte leeuw? Wanneer hij zich vast houdt aan de Koran en de soenna en zaken niet doet of laat omwille van de vrouwen of voor geld, maar enkel omwille van Allah. Als Allah tevreden is met de daad, dan doet hij het en anders laat hij het en neemt er afstand van. Het volgen van de begeerte en lusten is alles behalve het volgen van de waarheid.