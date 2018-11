Hoe hoog is de toegestane bruidsschat anno 2018?

Sallaam alaikum lebas broeders en zusters?Ik hoor en zie om me heen hoe het aan toe gaat, tegenwoordig onderhandeld men over de hoogte, dit kan oplopen tot 10000 euro en dan nog het feesttegenwoordig voor ons als man zijnde ben je voor een bruiloft alles totaal incl bruidsschat 30000 euro kwijt??Maar de vraag is wat kan een vrouw eisen? Wat zijn normale bedragen? Of bestaan er geen normale bedragen tegenwoordig?Of je nu man of vrouw bent laat je mening achter..Wa alaikum Sallaam.