Aanslag in Pakistan vormt pijnlijke waarschuwing voor de Chinezen

In de Pakistaanse stad Karachi is vrijdagochtend een aanslag gepleegd op het Chinese consulaat. De aanslag vormt een pijnlijke waarschuwing voor de Chinezen en de Pakistaanse regering dat de snel gegroeide invloed van China in Pakistan op aanzienlijke weerstand stuit.Ook in andere landen ondervindt China steeds meer problemen. Lang niet alle Afrikaanse en Aziatische landen zijn achteraf blij met Chinese leningen. Die leningen moeten namelijk wel worden terugbetaald, en daar zijn die landen in veel gevallen niet zomaar toe in staat.Dat leidde er in Sri Lanka bijvoorbeeld toe dat Hanbantota, de haven die met Chinese leningen was gebouwd, vorig jaar voor een periode van 99 jaar in Chinese handen is overgegaan. Dergelijke scenario’s dreigen ook in Afrika, waar overheden de leningen vaak graag aannemen juist omdat China nauwelijks controleert of de landen ze wel echt kunnen terugbetalen.China roept zo internationaal niet alleen steeds meer bewondering, maar ook steeds meer weerstand op. Die weerstand slaat al snel om in wrok en vijandigheid. Daarmee neemt de kans op aanslagen op Chinese doelwitten toe. China kan nu een haat oproepen die vroeger vooral was voorbehouden aan de Verenigde Staten.