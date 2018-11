Marokkaanse jongeren scoren op Cito-toets

Geplaatst door R.Artois Geplaatst door

Overigens gaat het op de Islamitische Universiteit ook heel erg goed. En daar komt geen autochtoon aan te pas.



Minister grijpt hard in bij Islamitische Universiteit van Europa



Het einde lijkt nabij voor de Islamitische Universiteit van Europa in Rotterdam. Minister Ingrid van Engelshoven wil de accreditatie van de omstreden hbo-opleiding voor imams intrekken



Uitgebreid onderzoek van de Onderwijsinspectie en de NVAO (het adviesorgaan dat beoordeelt of opleidingen aan de eisen voldoen) heeft het vertrouwen in de Islamitische Universiteit van Europa niet laten groeien bij onderwijsminister Ingrid van Engelshoven. En dat terwijl de in Rotterdam-Blijdorp gezetelde imamopleiding al twee jaar voortdurend negatief in het nieuws komt.



Al in 2016 is de onderwijsinstelling onder verscherpt toezicht van de Onderwijsinspectie geplaatst, omdat er zorgen waren over de bestuurlijke en financiële stabiliteit. De NVAO werd ingeschakeld omdat er werd getwijfeld aan de kwaliteit van de opleiding.

Onrealistisch



De Onderwijsinspectie concludeert nu dat het bestuur en de financiële situatie inderdaad instabiel zijn. Het is onduidelijk wie bij de Islamitische Universiteit van Europa de leiding heeft. Ook is er nog steeds geen zicht op het kasboekje en is de begroting ‘onrealistisch’, volgens de Inspectie.



De NVAO heeft de hbo-master Islamitische geestelijke verzorging, de enige opleiding die wordt aangeboden, onlangs nog positief beoordeeld. Echter: na afloop van dat onderzoek kwamen er volgens de minister ‘ernstige signalen’ binnen, die ‘tot zorg stemmen en vragen oproepen’ over of dat keurmerk wel terecht is.

Einde



Omdat de conclusies van beide adviesorganen de minister zorgen baren, wil Van Engelshoven de accreditatie van de Islamitische Universiteit van Europa intrekken. Dat betekent dat aan deze school geen erkende diploma’s meer te halen zijn en dat studenten geen studiefinanciering krijgen als ze zich inschrijven. Meestal betekent dit het einde.



Formeel krijgt de onderwijsinstelling nu de tijd om te bewijzen dat de minister ongelijk heeft. Maar als de Islamitische Universiteit van Europa niet binnen drie maanden alles alsnog op orde heeft, valt ze niet langer onder het erkende hoger onderwijs in Nederland. Het intrekken van een accreditatie is zeldzaam. In 2015 gebeurde het voor het eerst in het hoger onderwijs: minister Jet Bussemaker trok het keurmerk in van de particuliere Europort Business School in Rotterdam.

Misleiding



De afgelopen twee jaar onthulde deze krant een reeks schandalen bij de Islamitische Universiteit van Europa. Eerst kwam aan het licht dat voor miljoenen aan belastingfraude was gepleegd. Bij de aanhouding van de bestuursleden van de onderwijsinstelling werden bij één man wapens en munitie aangetroffen in huis. Daarna bleek dat de school Nederlandse studenten misleidde met een niet-bestaande accreditatie, het keurmerk voor een erkende hbo-opleiding. Ook in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk werd die claim gedaan, waardoor studenten daar een diploma behaalden dat niks waard was.



Het is de overheid verder een doorn in het oog dat de Islamitische Universiteit van Europa ten onrechte doet alsof ze een universiteit is. Dit mag niet, maar de titel prijkt nog steeds op de gevel in Rotterdam.