Oke, wat zouden jullie doen [STORYTIME]

Ik was snel boodschappen aan het doen en had dus afgerekend. Ik merkte dat ik een hand tekort had, maar had geen zin om een plastic zat te pakken. Dus ik snel met mijn boodschappen naar mijn auto lopen met bak cherrytomaten in mijn bek. Op straat viel het bakje van mijn mond en alle cherrytomaten rolde over de straat en een auto reed een paar kapot.Oke, dus ik kon of nieuwe halen de op de grond gelegen cherrytomaten oppikken.Guess what, I did the second. Pakte de hele op en heb ze thuis gewassen.