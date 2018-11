Geplaatst door LionDesert Geplaatst door

Laat je niet gek maken door de ongelovigen en hyocrieten. Zeggen dat dit slecht is.



Maar volgens de ongelovigen en hypocrieten, meerdere sex hebben met mannen is oke!

Ongelovige en hypocriete vrouwen die verschillende mannen oraal bevredigen is ok! Aids is ok!

Tienermoeders is ok! ook zonder papa is ok!

Homos en lesbienes die kinderen willen via draagmoeder is ok!



Maar trouwen met je trotse Moslima nicht of Moslim neef is niet ok. Dit is onjuist!



Deze discussie werd tientallen jaren ook gevoerd en nog steeds gaande en de hypocriete Westerlingen en ongelovigen waren heel brutaal.

We zijn allemaal kinderen van Adam.



Stel daadwerkelijk dat het slecht was hoeveel menselijke populatie had je nu?

Met moeite half miljard!





De allerbeste huwelijken zijn tussen neef & nicht. Prachtige kinderen zijn er onstaan en nog steeds.



ALLAH zegt dat je mag trouwen met de dochter of zoon van je ooms en tantes aan beide kanten.



Anders was de wereld nu leeg!