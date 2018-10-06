حكم الإحتفال بالمولد النبوي
●العلامة الفقيه صالح الفوزان حفظه الله
*(81) ماحكم الإحتفال بالمولد النبوي؟*
https://archive.org/download/Hokm.Al...201510/081.mp3 .
*(82) بدعة الإحتفال بمولد النبيﷺ هل هي بدعة خفيفة تجيز لنا أن نجالس من يفعلها؛ أم لا؟*
https://archive.org/download/Hokm.Al...201510/082.mp3 .
*(83) أخي يدرس في بلد عربي، ويشيع لديهم الإحتفال بالمولد النبوي، ويقول لي بأن جهة الإفتاء الرسمية في تلك البلد قد أجازته
Https://archive.org/download/Hokm.Al...201510/083.mp3
العلامة محمد بن عبدالله السبيل ـ رحمه الله
(84) خطبة جمعة : بدعة الاحتفال بالمولد.*
https://archive.org/download/Hokm.Al...201510/084.mp3
●الشيخ عبدالرزّاق البدر حفظه الله
*(85) ماحكم الإحتفال بمولد الرسولﷺ؛ والإسراء والمعراج والنصف من شعبان؟
https://archive.org/download/Hokm.Al...201510/085.mp3 .
*(86) كيف نجيب على قول القائل : ( أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم أو من قرب بعهدهم أنهم لم يكونوا محتاجين إلى الإحتفال بذكراه ﷺ لأنهم كانوا قربي العهد؛ ومن بعدهم محتاج إلى ذلك)؟
https://archive.org/download/Hokm.Al...201510/086.mp3 .